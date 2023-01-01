Биография

Летиция Каста — французская супермодель, актриса, сценарист, режиссер, продюсер. Номинантка премии «Сезар». Родилась во Франции 11 мая 1978 года. Когда пятнадцатилетняя Летиция отдыхала на родине отца — Корсике — она совершенно случайно, не готовясь, выиграла в конкурсе красоты. И уже на следующий день для девушки началась карьера модели: ее фотографировали для обложек известных журналов современности, она демонстрировала одежду знаменитых домов моды, снималась в рекламных роликах, стала известна как ведущая модель фирмы нижнего белья Victoria’s secret. Была моделью для скульптуры Марианны, символа Французской республики. Участвовала в театральных постановках «Ундина» и «Она ждет тебя». Снималась в клипах известных музыкантов. Летиция Каста успешна и в амплуа киноактрисы. Первая ее роль сразу оказалась удачной. Вместе с Жераром Депардье и Кристианом Клавье она снялась в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Значимой была ее роль молодой Бриджит Бордо в киноленте «Генсбур. Любовь хулигана», за нее она была номинирована на премию «Сезар». Стала лучшей актрисой на кинофестивале Cabourg Romantic Film Festival за игру в картине «Рожденные в 68-м». Сыграла царевну Саломею в «Лицах». В мини-сериале «Арлетти» у нее главная роль. Работу в фильме «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля» высоко оценили кинокритики.