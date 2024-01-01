Правда или ложь (фильм, 2024) смотреть онлайн

Женщину обвиняют в убийстве бывшего мужа-абьюзера, но она пытается доказать, что это была самозащита. Итальянский триллер «Правда или ложь?» — фильм с Летицией Кастой о размытой границе между добром и злом.



После долгих лет страха и насилия Карла наконец-то развелась с мужем Вито, от которого она родила троих детей. Некоторое время спустя Вито и Карла снова встречаются на дне рождения младшей дочери. Праздник проходит спокойно, однако вечером Вито куда-то пропадает. Чуть позже его искалеченное тело находят в реке Тибр. Главной подозреваемой в убийстве становится Карла, которая признает вину, но настаивает, что убила Вито в целях самозащиты. Так начинается долгое и напряженное судебное разбирательство, которое должно выяснить, не было ли преступление умышленным.



Удастся ли Карле доказать, что она не хладнокровная убийца, расскажет «Правда или ложь?» 2024 года. Смотреть фильм онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



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