Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
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Идеальный дворец Фердинанда Шеваля

Идеальный дворец Фердинанда Шеваля (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.22018, L'incroyable histoire du facteur Cheval
Драма, Биография100 мин18+

О фильме

Реальная история о том, как сельский почтальон построил из придорожных камней признанный шедевр наивной архитектуры. Фердинанд каждый день проходит по 30 километров, разнося письма. Однажды он начинает собирать камни необычной формы, чтобы построить из них сказочный дворец для своей дочки.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля»