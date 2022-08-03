Реальная история о том, как сельский почтальон построил из придорожных камней признанный шедевр наивной архитектуры. Фердинанд каждый день проходит по 30 километров, разнося письма. Однажды он начинает собирать камни необычной формы, чтобы построить из них сказочный дворец для своей дочки.

