Идеальный дворец Фердинанда Шеваля (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
9.22018, L'incroyable histoire du facteur Cheval
Драма, Биография100 мин18+
О фильме
Реальная история о том, как сельский почтальон построил из придорожных камней признанный шедевр наивной архитектуры. Фердинанд каждый день проходит по 30 километров, разнося письма. Однажды он начинает собирать камни необычной формы, чтобы построить из них сказочный дворец для своей дочки.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- НТРежиссёр
Нильс
Тавернье
- Актёр
Жак
Гамблен
- Актриса
Летиция
Каста
- ФТАктриса
Флоранс
Томассен
- Актёр
Бернар
Ле Кок
- НЛАктриса
Наташа
Линдинжер
- ЗРАктриса
Зели
Риксон
- ЭСАктёр
Эрик
Савен
- ЛПАктёр
Лука
Пети Таборелли
- ОВАктёр
Орельен
Вик
- ЖПАктёр
Жюльен
Персонас
- НТСценарист
Нильс
Тавернье
- ФДСценарист
Фанни
Димар
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- ШЛХудожница
Шарлотта
Люно