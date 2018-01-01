Биография

Ричард Кайнд — актер. Получил две фестивальные премии. Родился в 1956 году. После окончания университета в 1978 году переключился на работу в театре, начатую в студенческую пору. В 1985 году снимается в кино. Первая роль Кайнда — окружной прокурор в фильме «Отеческое правосудие». Актер понравился зрителям, а его самого заинтересовало участие в кинопроцессе. Вскоре артист начал работу в озвучивании. На сегодняшний день в его активе более полутора сотен ролей, сыгранных на экране, и около пятидесяти озвученных персонажей, в том числе мультипликационных. Фантастическая лента 1994 года «Звездные врата» принесла известность Ричарду Кайнду. В фильме он играет второстепенную роль доктора философии, но делает это блистательно. Через несколько лет актера пригласят сняться в сериале с похожим сюжетом и названием. В 2012 году на экраны выходит комедия «Серьезный человек», в которой артист исполняет роль Артура, брата главного героя. За отличную работу ему достается премия голливудского кинофорума. Роль Джона Бейтса в триллере «Операция «Арго» приносит актеру приз «Независимый дух», учрежденный продюсером Робертом Олтманом. Также недавно вышли два новых фильма с участием артиста.