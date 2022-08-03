8.72016, Albion: The Enchanted Stallion
Кино для детей, Семейный101 мин12+
Фильм в подписке «Wink Дети»
Бесконечная история. Альбион (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Волшебный чeрный жеребец перевозит двенадцатилетнюю девочку в мистический мир Альбион, где она обнаруживает, что является ключом к спасению всех его обитателей.
СтранаСША, Болгария
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- КЛРежиссёр
Кастиль
Лэндон
- ЭААктриса
Эйвери
Арендес
- КЛАктриса
Кастиль
Лэндон
- ДСАктриса
Джонни
Секвойя
- Актриса
Дженнифер
Моррисон
- ДМАктриса
Дебра
Мессинг
- ДКАктёр
Джон
Клиз
- Актёр
Стивен
Дорфф
- ДШАктёр
Дэниэл
Шарман
- ЛМАктёр
Лиам
Макинтайр
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- КЛСценарист
Кастиль
Лэндон
- РОСценарист
Райан
О’Нан
- РОПродюсер
Райан
О’Нан
- ДРПродюсер
Джозеф
Рестайно
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ТАМонтажёр
Трэйси
Адамс
- МДМонтажёр
Майкл
Дарроу
- АКОператор
Адриан
Коррейя
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис