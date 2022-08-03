Бесконечная история. Альбион
Wink
Детям
Бесконечная история. Альбион
8.72016, Albion: The Enchanted Stallion
Кино для детей, Семейный101 мин12+
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Бесконечная история. Альбион (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Волшебный чeрный жеребец перевозит двенадцатилетнюю девочку в мистический мир Альбион, где она обнаруживает, что является ключом к спасению всех его обитателей.

Страна
США, Болгария
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бесконечная история. Альбион»