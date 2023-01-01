Черный лебедь. Тайна (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мелодраматический триллер о танцовщице, которая неожиданно сближается с новой девушкой своего бывшего бойфренда. Преподавательница танцев Сабина давно мечтает выступать на Бродвее. Ее молодой человек Рамси переживает не самые лучшие времена и пытается найти финансирование для своего не слишком популярного проекта. Неожиданно он знакомится с Элви — дочерью влиятельного бизнесмена. Ради нее он бросает Сабину, у которой только появился шанс вернуться на большую сцену. Расставание позволяет Сабине сконцентрироваться на карьере, однако спустя некоторое время она вновь встречает Рамси на вечеринке. Попытавшись понять, как теперь живет ее бывший, Сабина знакомится с Элви. Между ними завязывается дружба, и выясняется, что обе женщины беременны от Рамси. Что они предпримут теперь, расскажет «Черный лебедь. Тайна» — фильм 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.



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