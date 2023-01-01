Биография

Лиана Либерато — американская актриса. Родилась в Техасе 20 августа 1995 года. Девочке было около трех лет, когда она впервые вышла на сцену театра. В семь лет она оказалась на Бродвее с постановкой «Парни и куколки». В девять — дебютировала на телеэкранах, появилась в сериалах «Холодное дело», «Сыны анархии» и «CSI: Майами». В 15 лет она получила серебряную премию «Хьюго» на Международном кинофестивале в Чикаго за роль в триллере «Доверие». Лиана Либерато снялась более чем в 30 проектах, фильмах и сериалах. Наиболее известные из них: «Детектив Раш», «Доктор Хаус», «Особый отдел», «Мыслить как преступник», «Застрял в любви», «Лучшее во мне», «Миллион мелочей», «Крик 6» и «Основано на реальных событиях».