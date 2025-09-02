Пляжный домик (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Рэндалл привозит свою девушку Эмили в пляжный домик семьи, где молодые люди планируют провести выходные. Но выясняется, что там уже обосновалась пожилая чета, друзья отца Рэндалла. Пары познакомились, вместе поужинали, приятно провели вечер и не обратили внимание на странный туман, заволокший всё побережье. На следующее утро туман рассеивается, но начинают происходить пугающие события.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb