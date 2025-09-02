Пляжный домик
Wink
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Пляжный домик
6.12019, The Beach House
Ужасы, Фантастика83 мин18+

Пляжный домик (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Рэндалл привозит свою девушку Эмили в пляжный домик семьи, где молодые люди планируют провести выходные. Но выясняется, что там уже обосновалась пожилая чета, друзья отца Рэндалла. Пары познакомились, вместе поужинали, приятно провели вечер и не обратили внимание на странный туман, заволокший всё побережье. На следующее утро туман рассеивается, но начинают происходить пугающие события.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb