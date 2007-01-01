Большой Стэн (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
9.32007, Big Stan
Боевики, Комедии96 мин18+
Сюжет
Стэн в панике – его ждет срок за мошенничество. И его очень пугает надвигающееся тюремное заключение. Чтобы обезопасить себя от разного рода неожиданностей, Стэн обращается за помощью к Мастеру боевых искусств, который сможет научить его паре приемов.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Роб
Шнайдер
- Актёр
Роб
Шнайдер
- Актёр
Дэвид
Кэрредин
- Актриса
Дженнифер
Моррисон
- СУАктёр
Скотт
Уилсон
- ГГАктёр
Генри
Гибсон
- МЭ�Актёр
М.
Эммет Уолш
- СКАктриса
Сэлли
Кёркленд
- Актёр
Джексон
Рэтбоун
- БСАктёр
Боб
Сапп
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- ДЛСценарист
Джош
Либ
- ТУПродюсер
Тимоти
Уэйн Петернел
- ДШПродюсер
Джон
Шнайдер
- Продюсер
Роб
Шнайдер
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Г�руздев
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ПЭХудожник
Перри
Энделин Блейк
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- РХМонтажёр
Ричард
Хэлси
- ВХОператор
Виктор
Хаммер