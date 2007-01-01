Большой Стэн
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Большой Стэн

Большой Стэн (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

9.32007, Big Stan
Боевики, Комедии96 мин18+

Сюжет

Стэн в панике – его ждет срок за мошенничество. И его очень пугает надвигающееся тюремное заключение. Чтобы обезопасить себя от разного рода неожиданностей, Стэн обращается за помощью к Мастеру боевых искусств, который сможет научить его паре приемов.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой Стэн»

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