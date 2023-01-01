Биография

Александр Комлев – актер театра и кино. Также занимается дубляжом и режиссурой дубляжа. Имеет на счету более 250 кинопроектов. Большинство фильмов принадлежит к жанрам комедии и драмы. Родился в 1978 году в Москве. Является выпускником ВГИКа, в котором обучался на актерском факультете. В детстве снялся в нескольких эпизодах «Ералаша», играя ученика-двоечника Кипяткова. Некоторое время был сотрудником «Театра Луны». Поскольку основной деятельностью актера является дубляж, многие роли Александра Комлева в кино – второстепенные. Одной из первых работ в области кино стал дубляж одного из персонажей в фильме «Неукротимая Анжелика» 1967 года. Также работал над кинокартинами «Красотка» (1990), «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке» (1992), «Покахонтас» (1995) и «Дорога на Эльдорадо» (2000). Наиболее известные фильмы Александра Комлева – телесериал «Клон» (озвучивал Лукаса Ферраса), драма «Спеши любить» (Лэндон Картер) и мелодрама «Джейн Остин» (Том Лефрой). Многим зрителям известен тем, что озвучивал Симуса Финнигана в русскоязычном переводе фильмов о Гарри Поттере. Режиссировал дубляж в таких кинопроектах, как «Ханна Монтана», «Блудливая Калифорния» и «Война и мир».