Александр Комлев
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 4 апреля 1978 г. (46 лет)
Биография
Александр Комлев – актер театра и кино. Также занимается дубляжом и режиссурой дубляжа. Имеет на счету более 250 кинопроектов. Большинство фильмов принадлежит к жанрам комедии и драмы. Родился в 1978 году в Москве. Является выпускником ВГИКа, в котором обучался на актерском факультете. В детстве снялся в нескольких эпизодах «Ералаша», играя ученика-двоечника Кипяткова. Некоторое время был сотрудником «Театра Луны». Поскольку основной деятельностью актера является дубляж, многие роли Александра Комлева в кино – второстепенные. Одной из первых работ в области кино стал дубляж одного из персонажей в фильме «Неукротимая Анжелика» 1967 года. Также работал над кинокартинами «Красотка» (1990), «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке» (1992), «Покахонтас» (1995) и «Дорога на Эльдорадо» (2000). Наиболее известные фильмы Александра Комлева – телесериал «Клон» (озвучивал Лукаса Ферраса), драма «Спеши любить» (Лэндон Картер) и мелодрама «Джейн Остин» (Том Лефрой). Многим зрителям известен тем, что озвучивал Симуса Финнигана в русскоязычном переводе фильмов о Гарри Поттере. Режиссировал дубляж в таких кинопроектах, как «Ханна Монтана», «Блудливая Калифорния» и «Война и мир».
Фильмография
Актёр дубляжа
- 8.3
Новый парень моей мамы2008, 93 мин
- 9.3
Большой Стэн2007, 96 минБесплатно
- 9.1
Поезд на Юму2007, 117 минБесплатно
- 7.6
99 франков2007, 100 минБесплатно
- 8.6
Свидание моей мечты2006, 103 мин
- 8.7
Гадкий утенок и я2006, 84 минБесплатно
- 7.6
Доверься мужчине2005, 95 мин
- 9.3
Новая полицейская история2004, 117 минБесплатно
- 6.5
Слон2003, 75 мин
- 7.4
Дом на Турецкой улице2002, 93 мин
- 9.4
Спеши любить2002, 102 мин