Поезд на Юму (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Боевик-вестерн Джеймса Мэнголда «Поезд на Юму» — фильм о двух мужчинах, стоящих по разные стороны закона, но вынужденных пройти один путь — путь, который изменит обоих.



Дэн Эванс отчаянно пытается спасти свое ранчо и восстановить уважение семьи. Но ферма почти не приносит дохода, а кредитор грозится отобрать то немногое, что осталось. Судьба дает Эвансу шанс: за хорошее вознаграждение он должен помочь доставить опасного бандита Бена Уэйда к поезду, отправляющемуся в тюрьму Юмы. Задача и без того не кажется простой, но чем дальше конвоиры и преступник уходят в пустыню, тем очевиднее: Уэйд не только умен и жесток, но и отлично знает человеческие слабости. К тому же члены банды идут по следу и надеются освободить главаря.



Ценителей классических вестернов фильм «Поезд на Юму» зацепит честным драматизмом, лишенным даже намека на романтику. Если вы ищете кино о долге, мужестве и том, как иногда правильный путь оказывается самым опасным, смотреть картину можно на видеосервисе Wink.

