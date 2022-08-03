Поезд на Юму (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Боевик-вестерн Джеймса Мэнголда «Поезд на Юму» — фильм о двух мужчинах, стоящих по разные стороны закона, но вынужденных пройти один путь — путь, который изменит обоих.
Дэн Эванс отчаянно пытается спасти свое ранчо и восстановить уважение семьи. Но ферма почти не приносит дохода, а кредитор грозится отобрать то немногое, что осталось. Судьба дает Эвансу шанс: за хорошее вознаграждение он должен помочь доставить опасного бандита Бена Уэйда к поезду, отправляющемуся в тюрьму Юмы. Задача и без того не кажется простой, но чем дальше конвоиры и преступник уходят в пустыню, тем очевиднее: Уэйд не только умен и жесток, но и отлично знает человеческие слабости. К тому же члены банды идут по следу и надеются освободить главаря.
Ценителей классических вестернов фильм «Поезд на Юму» зацепит честным драматизмом, лишенным даже намека на романтику. Если вы ищете кино о долге, мужестве и том, как иногда правильный путь оказывается самым опасным, смотреть картину можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Мэнголд
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- ДРАктёр
Даллас
Робертс
- Актёр
Бен
Фостер
- ПФАктёр
Питер
Фонда
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ЛРАктёр
Люче
Рэйнс
- ГМАктриса
Гретхен
Мол
- МБСценарист
Майкл
Брандт
- ДХСценарист
Дерек
Хаас
- ЭЛСценарист
Элмор
Леонард
- Продюсер
Кэти
Конрад
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- АДПродюсер
Аарон
Доунинг
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- ДХХудожник
Джей
Харт
- МММонтажёр
Майкл
МакКаскер
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами