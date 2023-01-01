Биография

Элмор Леонард – американский сценарист, продюсер, актер, писатель в жанре криминального детектива и вестерна. Родился в г. Новый Орлеан штата Луизиана (США) 11 октября 1925 г., умер в возрасте 87 лет в Детройте 20 августа 2013 г. За выдающийся вклад в американскую литературу награжден премией Национального фонда США в 2012 г. Будущий сценарист родился в семье землемера. Из-за профессиональной деятельности отца семья часто переезжала с места на место, лишь в 1934 г. они осели в Детройте. Образование юноша получил в школе при Детройтском университете (окончил в 1943 г.). Первые известные работы сценарист Элмор Леонард создал в 50-х гг. Всего же по его сценариям было снято 43 кинокартины. Параллельно с работой над кинопроектами были написаны книги, позднее экранизированные. Наиболее известные фильмы Элмора Леонарда, для которых он придумал сюжет и написал сценарий: «Достать коротышку» (1995 г.), «Джеки Браун» (1997 г.), «Будь круче!» (2005 г.), «Поезд на Юму» (2007 г.), «Укради мою жену» (2013 г.). С 2010 по 2015 гг. выступал исполнительным продюсером сериала «Правосудие». О степени признания творчества писателя широкой публикой наглядно свидетельствует факт: свыше половины его книг были в годы своего выхода в свет опубликованы в списке бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс».