Биография

Джеймс Мэнголд – режиссер и сценарист, родился 16 декабря 1963 года. Фильмы Мэнголда несколько раз попадали в списки номинаций самых престижных Голливудских премий, включая Оскар и «Золотой Глобус», а также премий Каннского кинофестиваля. Окончил Калифорнийский институт искусств, а затем отучился по кинематографической специальности в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Дебютный фильм Джеймса Мэнголда «Толстяк» вышел на экраны в 1995 году. За лучший сценарий получил приз на фестивале в Испании, за режиссуру – на кинофестивале «Сандэнс», а также номинацию в категории «Золотая камера» на Каннском фестивале. Одним из знаковых фильмов режиссера стала картина «Прерванная жизнь». Исполнительница главной роли Анджелина Джоли была удостоена самых престижных наград, включая «Оскар», премию Гильдии киноактеров и «Золотой Глобус». В 2001 году режиссер снял романтическую комедию «Кейт и Лео». В 2005 году вышел фильм «Преступить черту». За эту картину режиссер был дважды номинирован на премию «Спутник». В 2020 году вышла биографическая драма «Ford против Ferrari». Фильм был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм» и на премию Гильдии продюсеров. За эту картину Джеймс Мэнголд получил премию «Спутник» как лучший режиссер.