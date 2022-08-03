7.42002, The House on Turk Street
Триллер, Драма93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Дом на Турецкой улице (фильм, 2002) смотреть онлайн
О фильме
Фильм рассказывает о приключении полицейского детектива Джека, который пытается помочь своей приятельнице найти пропавшую дочь. Дружеская услуга превращается в кошмар. Имея всего лишь фотографию девочки и название улицы, Джек начинает расследование. Оказавшись заложником бандитов, Джек понимает, что главарем банды на самом деле управляет его красивая подружка Эрин. Ожидая увидеть перед собой властную и уверенную в себе женщину, Джек сталкивается с нежной и романтичной девушкой. Действительно ли она так беззащитна, или просто управляет им, как и всеми остальными? Только финал откроет, чего стоит каждый из них..
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- БРРежиссёр
Боб
Рейфелсон
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- ДХАктёр
Даг
Хатчисон
- ДЭАктёр
Джосс
Экленд
- ГЗАктриса
Грейс
Забриски
- ДХАктёр
Джонатан
Хиггинс
- ШЛАктриса
Шэннон
Лоусон
- РУАктёр
Роберт
Уэлч
- ФЗАктёр
Фрэнсис
З. МакКарти
- ККСценарист
Кристофер
Кэйнан
- СБСценарист
Стив
Барансик
- ДХСценарист
Дэшил
Хэммет
- ХНПродюсер
Херб
Нанас
- СППродюсер
Сэм
Перлмуттер
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ЖКХудожник
Жан-Андре
Каррье
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ХРОператор
Хуан
Руис Анчия
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил