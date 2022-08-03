Дом на Турецкой улице
Wink
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Дом на Турецкой улице
7.42002, The House on Turk Street
Триллер, Драма93 мин18+
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Дом на Турецкой улице (фильм, 2002) смотреть онлайн

О фильме

Фильм рассказывает о приключении полицейского детектива Джека, который пытается помочь своей приятельнице найти пропавшую дочь. Дружеская услуга превращается в кошмар. Имея всего лишь фотографию девочки и название улицы, Джек начинает расследование. Оказавшись заложником бандитов, Джек понимает, что главарем банды на самом деле управляет его красивая подружка Эрин. Ожидая увидеть перед собой властную и уверенную в себе женщину, Джек сталкивается с нежной и романтичной девушкой. Действительно ли она так беззащитна, или просто управляет им, как и всеми остальными? Только финал откроет, чего стоит каждый из них..

Страна
США, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом на Турецкой улице»