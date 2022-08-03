Дом на Турецкой улице (фильм, 2002) смотреть онлайн

Фильм рассказывает о приключении полицейского детектива Джека, который пытается помочь своей приятельнице найти пропавшую дочь. Дружеская услуга превращается в кошмар. Имея всего лишь фотографию девочки и название улицы, Джек начинает расследование. Оказавшись заложником бандитов, Джек понимает, что главарем банды на самом деле управляет его красивая подружка Эрин. Ожидая увидеть перед собой властную и уверенную в себе женщину, Джек сталкивается с нежной и романтичной девушкой. Действительно ли она так беззащитна, или просто управляет им, как и всеми остальными? Только финал откроет, чего стоит каждый из них..

