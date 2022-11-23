Война динозавров (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Согласно древней корейской легенде, ужасные создания Имуги вернутся и разрушат планету. Репортер Итан Кендрик, занимающийся расследованием обстоятельств дела, приходит к выводу, что ему может помочь девушка Сара, пораженная таинственной болезнью. Тем временем Имуги приближаются к Лос-Анджелесу, сея на своем пути хаос и разруху.

