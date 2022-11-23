Война динозавров
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Война динозавров

Война динозавров (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

6.52007, D-War
Боевик, Фэнтези86 мин12+

О фильме

Согласно древней корейской легенде, ужасные создания Имуги вернутся и разрушат планету. Репортер Итан Кендрик, занимающийся расследованием обстоятельств дела, приходит к выводу, что ему может помочь девушка Сара, пораженная таинственной болезнью. Тем временем Имуги приближаются к Лос-Анджелесу, сея на своем пути хаос и разруху.

Страна
Южная Корея, США
Жанр
Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война динозавров»