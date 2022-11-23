Война динозавров (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
6.52007, D-War
Боевик, Фэнтези86 мин12+
О фильме
Согласно древней корейской легенде, ужасные создания Имуги вернутся и разрушат планету. Репортер Итан Кендрик, занимающийся расследованием обстоятельств дела, приходит к выводу, что ему может помочь девушка Сара, пораженная таинственной болезнью. Тем временем Имуги приближаются к Лос-Анджелесу, сея на своем пути хаос и разруху.
СтранаЮжная Корея, США
ЖанрБоевик, Фэнтези
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ЩХРежиссёр
Щим
Хён-нэ
- ДБАктёр
Джейсон
Бер
- АБАктриса
Аманда
Брукс
- Актёр
Роберт
Форстер
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- ЭГАктриса
Эйми
Гарсиа
- КМАктёр
Крис
Малки
- ДААктёр
Джон
Алес
- ЭПАктриса
Элизабет
Пенья
- БГАктёр
Билли
Гарделл
- ХОАктёр
Холмс
Осборн
- ЩХСценарист
Щим
Хён-нэ
- ЧТПродюсер
Чон
Тхэ-сон
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ПБХудожница
Памела
Б. Уорнер
- НДХудожник
Никлас
Дж. Палм
- ХТОператор
Хьюберт
Тачкановски
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски