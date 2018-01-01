Биография

Эйми Гарсиа — американская актриса. Известна по ролям Вероники Палмеро в ситкоме ABC «Джордж Лопес», Ивонн Санчес в исторической драме канала CBS «Вегас», Джейми Батисты в проекте Showtime «Декстер» и Эллы Лопес в сериале «Люцифер». Родилась в Чикаго 28 ноября 1978 года. Гарсиа училась в средней школе Фенвик и обучалась актерскому мастерству в Театральной мастерской «Пивень». Она неоднократно играла в местных пьесах и мюзиклах во время учебы в Северо-Западном университете, где получила образование по трем специальностям. В 2002 году девушка переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжать актерскую карьеру. Фильмография Эйми Гарсии насчитывает более 50 фильмов и сериалов. Актриса наиболее известна по таким проектам, как фантастика «Летний лагерь в Бетавиль», «Глобальная частота», драмы «Кадет Келли», «Жизнь парней 4», «Выпускной», «Жесты», «Кинозвезда в погонах», «Бигерл», «Травма», «Округ», «Красная зона», «После реалити-шоу», короткометражки «Новички в любви», «Джессика», ужасы «Жестокий мир», «Убить за 75 секунд», триллер «Грязное дело», фэнтези «Ультра», корейская фантастика «Война динозавров», мюзикл «Сделай это!», боевики «Без координат», «Час пик», «РобоКоп», тонкая семейная драма «Что у них было» и безбашенный мультсериал «МОДОК».