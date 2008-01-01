Новый парень моей мамы (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.32008, My Mom's New Boyfriend
Мелодрамы, Комедии93 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Юный агент ФБР Генри, выполняя очередное задание, покидает родной дом на три года, оставляя в гордом одиночестве свою полную одинокую мамашу Марту. В следующий раз, когда он ее увидит, она уже предстанет перед ним в образе прекрасной разбитной блондинки Марти, которая намерена в последние годы уходящей молодости взять от жизни все.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Галло
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Мег
Райан
- Актёр
Колин
Хэнкс
- СБАктриса
Сэльма
Блэр
- ТМАктёр
Тревор
Морган
- ДВАктёр
Джон
Вальдетеро
- ЭДАктёр
Эли
Данкер
- ТААктёр
Том
Адамс
- Актёр
Кит
Дэвид
- Актёр
Энрико
Колантони
- Сцен�арист
Джордж
Галло
- Продюсер
Ави
Лернер
- ХДПродюсер
Хайди
Джо Маркел
- РСПродюсер
Ричард
Сальваторе
- НАПродюсер
Ник
Аллан
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- МНОператор
Майкл
Негрин
- КБКомпозитор
Крис
Бордман