Новый парень моей мамы
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Новый парень моей мамы

Новый парень моей мамы (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.32008, My Mom's New Boyfriend
Мелодрамы, Комедии93 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Юный агент ФБР Генри, выполняя очередное задание, покидает родной дом на три года, оставляя в гордом одиночестве свою полную одинокую мамашу Марту. В следующий раз, когда он ее увидит, она уже предстанет перед ним в образе прекрасной разбитной блондинки Марти, которая намерена в последние годы уходящей молодости взять от жизни все.

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Информация

Страна
Германия, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новый парень моей мамы»

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