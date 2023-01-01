Биография

Энрико Колантони — канадский актер, продюсер и режиссер. Лауреат канадской премии «Джемини» в номинации «Лучший актер». Родился в Торонто 14 февраля 1963 года. Энрико учился на факультете психологии в университете Торонто, но решил бросить обучение. Чтобы стать актером, он переехал в Нью-Йорк, где закончил Американскую академию драматического искусства. На этом Колантоли не остановился и после академии пошел в Йельскую школу драмы. Параллельно с актерской карьерой канадец осваивал ремесло постановщика и снял несколько эпизодов для сериалов «Средство» и «Я — зомби». Первые роли Энрико Колантони получил в 1987 году, сыграв в сериалах «Пятница 13» и «Ночная жара». Далее последовали более серьезные роли в проектах «Звездные врата: ЗВ-1», «Вероника Марс» и «Кости». Последние заметные работы Колантони — фантастика Джонатана Нолана «Мир Дикого Запада» и постапокалиптичный сериал «Станция одиннадцать».