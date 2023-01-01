Биография

Нью-Йоркский актер и певец Кит Дэвид родился 4 июня 1956 года. Наибольшую известность получил после фильмов «Все без ума от Мэри» и «Мужчины за работой». Запомнился в эпизодических и второстепенных ролях в «Реквием по мечте» и «Хроники Риддика». Активно работал над озвучкой многих игр и фильмов. Родился в Гарлеме, однако позднее переехал с семьей в Куинсе, где и вырос в семье менеджера ТВ-компании и бухгалтера. Еще после школьной постановки «Волшебник из страны Оз» решил, что будет актером, и это привело его в Джульярдскую школу, где он учился на отделении драматического искусства. Большинство ролей Кит Дэвид получал в кинофильмах, однако в послужном списке актера имеются и сериалы, включая «C.S.I.: Место преступления» в 2003 году и «Гринлиф». Кстати, в последнем он играет главного персонажа. Сразу после окончания Джульярдской школы в 1979 году нашел работу в качестве актера в телефильме Disco Godfather, но больше стали известны фильмы с Кит Дэвид «Нечто» и «Реквием по мечте». Также озвучивал Спауна в фильме «Спаун» 1997 года и Доктора Фасилье в «Принцесса и лягушка», работал над «Рик и Морти», «Коралина в стране кошмаров», «Индюки назад в будущее» и «Геркулес». В числе самых заметных сериалов с Кит Дэвид – «Контакт» 2012 года.