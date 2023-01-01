Кит Дэвид
Keith David
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 4 июня 1956 г. (68 лет)
Биография
Нью-Йоркский актер и певец Кит Дэвид родился 4 июня 1956 года. Наибольшую известность получил после фильмов «Все без ума от Мэри» и «Мужчины за работой». Запомнился в эпизодических и второстепенных ролях в «Реквием по мечте» и «Хроники Риддика». Активно работал над озвучкой многих игр и фильмов. Родился в Гарлеме, однако позднее переехал с семьей в Куинсе, где и вырос в семье менеджера ТВ-компании и бухгалтера. Еще после школьной постановки «Волшебник из страны Оз» решил, что будет актером, и это привело его в Джульярдскую школу, где он учился на отделении драматического искусства. Большинство ролей Кит Дэвид получал в кинофильмах, однако в послужном списке актера имеются и сериалы, включая «C.S.I.: Место преступления» в 2003 году и «Гринлиф». Кстати, в последнем он играет главного персонажа. Сразу после окончания Джульярдской школы в 1979 году нашел работу в качестве актера в телефильме Disco Godfather, но больше стали известны фильмы с Кит Дэвид «Нечто» и «Реквием по мечте». Также озвучивал Спауна в фильме «Спаун» 1997 года и Доктора Фасилье в «Принцесса и лягушка», работал над «Рик и Морти», «Коралина в стране кошмаров», «Индюки назад в будущее» и «Геркулес». В числе самых заметных сериалов с Кит Дэвид – «Контакт» 2012 года.
Фильмография
Актёр
- 7.0
Пранкеры2022, 91 мин
- 6.5
Как выжить без смартфона2022, 90 мин
- 8.4
Свадебный год2019, 86 минБесплатно
- 8.2
Дикий пес2017, 91 минБесплатно
- 8.8
Славные парни2016, 111 минБесплатно
- 9.0
Индюки: Назад в будущее2013, 87 минБесплатно
- 6.7
Письмо счастья2010, 83 минБесплатно
- 8.3
Новый парень моей мамы2008, 93 мин
- 8.9
Там, где сердце2000, 115 мин
- 9.1
Больше чем жизнь1996, 89 мин