Шелби Оукс. Город-призрак (фильм, 2024) смотреть онлайн

«Шелби Оукс. Город-призрак» — хоррор в духе «найденной пленки», дебютный полнометражный фильм режиссера, ранее известного по видеоблогу на YouTube. Атмосфера тревоги, заброшенное жуткое место и постоянное ощущение опасности делают картину стойким кандидатом для любителей по-настоящему жуткого кино — теперь им можно насладиться на Wink.



История начинается с того, что 12 лет назад молодая исследовательница паранормального по имени Райли исчезла вместе с друзьями после поездки в заброшенный город-призрак Шелби Оукс. Ее старшая сестра Мия, отчаявшись получить помощь от полиции, решает рискнуть, и отправляется в тот же город, где хочет раскрыть тайну исчезновения Райли. Но чем глубже Мия погружается в расследование, тем ближе становятся демоны прошлого, и реальность начинает стираться…



Картина подойдет тем, кто любит хорроры с элементами мокьюментари и смешением жанров. Смотреть «Шелби Оукс. Город-призрак» теперь можно на Wink.

