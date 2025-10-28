Шелби Оукс. Город-призрак (фильм, 2024) смотреть онлайн

Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
7.02024, Shelby Oaks
Ужасы87 мин18+

Шелби Оукс. Город-призрак (фильм, 2024)

О фильме

«Шелби Оукс. Город-призрак» — хоррор в духе «найденной пленки», дебютный полнометражный фильм режиссера, ранее известного по видеоблогу на YouTube. Атмосфера тревоги, заброшенное жуткое место и постоянное ощущение опасности делают картину стойким кандидатом для любителей по-настоящему жуткого кино — теперь им можно насладиться на Wink.

История начинается с того, что 12 лет назад молодая исследовательница паранормального по имени Райли исчезла вместе с друзьями после поездки в заброшенный город-призрак Шелби Оукс. Ее старшая сестра Мия, отчаявшись получить помощь от полиции, решает рискнуть, и отправляется в тот же город, где хочет раскрыть тайну исчезновения Райли. Но чем глубже Мия погружается в расследование, тем ближе становятся демоны прошлого, и реальность начинает стираться…

Картина подойдет тем, кто любит хорроры с элементами мокьюментари и смешением жанров. Смотреть «Шелби Оукс. Город-призрак» теперь можно на Wink.

Страна
США, Бельгия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb