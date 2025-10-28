Шелби Оукс. Город-призрак (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
«Шелби Оукс. Город-призрак» — хоррор в духе «найденной пленки», дебютный полнометражный фильм режиссера, ранее известного по видеоблогу на YouTube. Атмосфера тревоги, заброшенное жуткое место и постоянное ощущение опасности делают картину стойким кандидатом для любителей по-настоящему жуткого кино — теперь им можно насладиться на Wink.
История начинается с того, что 12 лет назад молодая исследовательница паранормального по имени Райли исчезла вместе с друзьями после поездки в заброшенный город-призрак Шелби Оукс. Ее старшая сестра Мия, отчаявшись получить помощь от полиции, решает рискнуть, и отправляется в тот же город, где хочет раскрыть тайну исчезновения Райли. Но чем глубже Мия погружается в расследование, тем ближе становятся демоны прошлого, и реальность начинает стираться…
Картина подойдет тем, кто любит хорроры с элементами мокьюментари и смешением жанров. Смотреть «Шелби Оукс. Город-призрак» теперь можно на Wink.
Рейтинг
- КШРежиссёр
Крис
Штукманн
- Актёр
Кит
Дэвид
- БСАктёр
Брендан
Секстон III
- МБАктёр
Майкл
Бич
- КСАктриса
Камилль
Салливан
- ДМАктёр
Дерек
Мирс
- РБАктриса
Робин
Бартлетт
- РМАктёр
Рик
Монтгомери мл.
- ЧТАктёр
Чарли
Талберт
- КШСценарист
Крис
Штукманн
- СЛСценарист
Сэм
Лиз
- КШПродюсер
Крис
Штукманн
- ДКПродюсер
Д.
Камико Хо'окано Адкок
- БВМонтажёр
Бретт
В. Бахман
- ДБКомпозитор
Джеймс
Баркхолдер