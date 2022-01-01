Пранкеры (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Школьники решают подставить злую училку по физике, обвинив ее в убийстве ученика. Однако они не представляют, какие секреты она хранит. Фильм «Пранкеры» — сатирическая комедия c Ритой Морено о манипуляциях в соцсетях .



Бен и Мэй — лучшие друзья, хоть и сильно различаются характерами. Бен — прилежный ученик, который всегда делает домашку и рассчитывает на стипендию, чтобы поступить в тот же колледж, где учился его покойный отец. Мэй же мечтает о музыкальной карьере и не особо старается учиться. Но вот однажды планы Бена нарушает злая физичка миссис Уилер, которая отказывается выставлять классу оценки, пока не выяснится, кто списывал на последнем экзамене. Тогда Мэй предлагает Бену дерзкий план: собрать фэйковые доказательства, что миссис Уилер убила ученика, пропавшего какое-то время назад. Пранк быстро заходит слишком далеко, в дело вмешивается полиция, а у миссис Уилер тем временем обнаруживаются настоящие, а не выдуманные скелеты в шкафу.



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