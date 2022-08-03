Свадебный год (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.32019, The Wedding Year
Мелодрама, Комедия86 мин18+
О фильме
Независимая Мара отрицает идею брака, который отнимает у людей свободу и время для самореализации. У девушки завязываются отношения с Джейком, разделяющим ее убеждения. Как вдруг пара получает множество приглашений на свадьбы друзей. Повлияет ли череда торжеств на взгляды Мары и Джейка?
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Лукетич
- СХАктриса
Сара
Хайленд
- ТДАктёр
Тайлер
Джеймс Уильямс
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- МШАктёр
Мэтт
Шайвли
- Актриса
Анна
Кэмп
- НДАктриса
Норин
ДеВулф
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- КДАктриса
Кристен
Джонстон
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- Актёр
Кит
Дэвид
- Продюсер
Гари
Лучези
- СХПродюсер
Сара
Хайленд
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- МСХудожница
Меган
Спац
- МДХудожница
Мария
Дирольф
- РШКомпозитор
Рэни
Шокне