Независимая Мара отрицает идею брака, который отнимает у людей свободу и время для самореализации. У девушки завязываются отношения с Джейком, разделяющим ее убеждения. Как вдруг пара получает множество приглашений на свадьбы друзей. Повлияет ли череда торжеств на взгляды Мары и Джейка?

