Свадебный год
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Свадебный год

Свадебный год (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.32019, The Wedding Year
Мелодрама, Комедия86 мин18+

О фильме

Независимая Мара отрицает идею брака, который отнимает у людей свободу и время для самореализации. У девушки завязываются отношения с Джейком, разделяющим ее убеждения. Как вдруг пара получает множество приглашений на свадьбы друзей. Повлияет ли череда торжеств на взгляды Мары и Джейка?

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадебный год»