Wink
Фильмы
Свадебный год
Актёры и съёмочная группа фильма «Свадебный год»

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадебный год»

Режиссёры

Роберт Лукетич

Роберт Лукетич

Robert Luketic
Режиссёр

Актёры

Сара Хайленд

Сара Хайленд

Sarah Hyland
АктрисаMara
Тайлер Джеймс Уильямс

Тайлер Джеймс Уильямс

Tyler James Williams
АктёрJake
Дженна Дуан

Дженна Дуан

Jenna Dewan
АктрисаJessica
Мэтт Шайвли

Мэтт Шайвли

Matt Shively
АктёрAlex
Анна Кэмп

Анна Кэмп

Anna Camp
АктрисаEllie
Норин ДеВулф

Норин ДеВулф

Noureen DeWulf
АктрисаBoss Queen
Ванда Сайкс

Ванда Сайкс

Wanda Sykes
АктрисаJanet / Grandma
Кристен Джонстон

Кристен Джонстон

Kristen Johnston
АктрисаBarbara
Патрик Варбертон

Патрик Варбертон

Patrick Warburton
АктёрMichael
Кит Дэвид

Кит Дэвид

Keith David
АктёрPreston

Продюсеры

Гари Лучези

Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер
Сара Хайленд

Сара Хайленд

Sarah Hyland
Продюсер

Актёры дубляжа

Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа
Евгений Рубцов

Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Василиса Воронина

Актриса дубляжа

Художники

Меган Спац

Меган Спац

Megan Spatz
Художница
Мария Дирольф

Мария Дирольф

Maria Dirolf
Художница

Композиторы

Рэни Шокне

Рэни Шокне

Raney Shockne
Композитор