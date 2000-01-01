Там, где сердце (фильм, 2000) смотреть онлайн
Сюжет
Натали Портман в романтической комедии о 17-летней девушке, которая остается жить в гипермаркете после того, как ее бросает молодой человек. Беременная Новали вместе с бойфрендом Вилли Джеком едут в Калифорнию. Девушка просит его остановиться у гипермаркета крупной торговой сети Walmart, чтобы о�на смогла посетить уборную, но Вилли Джек уезжает, не дождавшись ее возвращения. Поняв, что возлюбленный ее предал, Новали начинает тайно жить в магазине и постепенно заводит новых знакомых. Среди них — библиотекарь Форни, бросивший колледж, чтобы присматривать за своей больной сестрой. Все меняется, когда историю Новали подхватывают СМИ, и она становится национальной знаменитостью.
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Информация
Рейтинг
- МУРежиссёр
Мэтт
Уильямс
- Актриса
Натали
Портман
- Актриса
Эшли
Джадд
- СЧАктриса
Стокард
Ченнинг
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- ДБАктёр
Дилан
Бруно
- Актёр
Кит
Дэвид
- Актриса
Салли
Филд
- СМАктриса
Сью
МакКормик
- РПАктёр
Рэй
Прюитт
- ЛГСценарист
Лауэлл
Ганц
- БМСценарист
Бабалу
Мэндел
- БЛСценарист
Билли
Леттс
- ДМПродюсер
Дэвид
МакФэджин
- ПУПродюсер
Патриция
Уитчер
- МУПр�одюсер
Мэтт
Уильямс
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- МЭХудожница
Мелинда
Эшелман
- РГОператор
Ричард
Грейтрекс
- МДКомпозитор
Мейсон
Дэринг