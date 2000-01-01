Там, где сердце (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Натали Портман в романтической комедии о 17-летней девушке, которая остается жить в гипермаркете после того, как ее бросает молодой человек. Беременная Новали вместе с бойфрендом Вилли Джеком едут в Калифорнию. Девушка просит его остановиться у гипермаркета крупной торговой сети Walmart, чтобы о�на смогла посетить уборную, но Вилли Джек уезжает, не дождавшись ее возвращения. Поняв, что возлюбленный ее предал, Новали начинает тайно жить в магазине и постепенно заводит новых знакомых. Среди них — библиотекарь Форни, бросивший колледж, чтобы присматривать за своей больной сестрой. Все меняется, когда историю Новали подхватывают СМИ, и она становится национальной знаменитостью.



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