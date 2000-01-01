Там, где сердце
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Там, где сердце

Там, где сердце (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.92000, Where the Heart Is
Драмы, Мелодрамы115 мин18+
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Сюжет

Натали Портман в романтической комедии о 17-летней девушке, которая остается жить в гипермаркете после того, как ее бросает молодой человек. Беременная Новали вместе с бойфрендом Вилли Джеком едут в Калифорнию. Девушка просит его остановиться у гипермаркета крупной торговой сети Walmart, чтобы она смогла посетить уборную, но Вилли Джек уезжает, не дождавшись ее возвращения. Поняв, что возлюбленный ее предал, Новали начинает тайно жить в магазине и постепенно заводит новых знакомых. Среди них — библиотекарь Форни, бросивший колледж, чтобы присматривать за своей больной сестрой. Все меняется, когда историю Новали подхватывают СМИ, и она становится национальной знаменитостью.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Там, где сердце»

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