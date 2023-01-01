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Эшли Джадд
Эшли Джадд

Эшли Джадд

Ashley Judd

Карьера
Актриса
Дата рождения
19 апреля 1968 г. (56 лет)

Биография

Американская актриса Эшли Джадд наиболее известна зрителям по фильмам «Саймон Брич», «Фрида» и «Глюки». Ее жизнь уже более тридцати лет связана с киноиндустрией США. Кроме кино, актриса интересуется дизайном, модельным бизнесом и благотворительной деятельностью. В последнее время Джадд все более активно проявляет гражданскую позицию и участвует в гуманитарных движениях. Эшли родилась в южной части Калифорнии в семье домохозяйки Наоми Джадд и маркетингового аналитика Майкла Чиминелла. В четырехлетнем возрасте она осталась с матерью и сестрой Вайнонной. Отношения родителей потерпели фиаско, и Майкл Чиминелл уехал, оставив безработную жену и детей без материальной поддержки. В школьные годы Эшли работала моделью, затем поступила в университет Кентукки, где изучала французский язык и литературу. В 1990 году она прервала обучение и уехала в Голливуд изучать актерское мастерство. Первая эпизодическая роль Эшли Джадд осталась незамеченной. Следующая работа в фильме «Прирожденные убийцы» и вовсе была вырезана из театральной версии. Настоящий успех ждал актрису после съемок «Схватки» в 1995 году. Фильмы Эшли Джадд по-голливудски завораживают зрителей, отрывают их от серых будней и втягивают в иллюзорный мир, полный неожиданных поворотов и непредсказуемых событий.

Фильмография

Актриса