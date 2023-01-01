Биография

Американская актриса Эшли Джадд наиболее известна зрителям по фильмам «Саймон Брич», «Фрида» и «Глюки». Ее жизнь уже более тридцати лет связана с киноиндустрией США. Кроме кино, актриса интересуется дизайном, модельным бизнесом и благотворительной деятельностью. В последнее время Джадд все более активно проявляет гражданскую позицию и участвует в гуманитарных движениях. Эшли родилась в южной части Калифорнии в семье домохозяйки Наоми Джадд и маркетингового аналитика Майкла Чиминелла. В четырехлетнем возрасте она осталась с матерью и сестрой Вайнонной. Отношения родителей потерпели фиаско, и Майкл Чиминелл уехал, оставив безработную жену и детей без материальной поддержки. В школьные годы Эшли работала моделью, затем поступила в университет Кентукки, где изучала французский язык и литературу. В 1990 году она прервала обучение и уехала в Голливуд изучать актерское мастерство. Первая эпизодическая роль Эшли Джадд осталась незамеченной. Следующая работа в фильме «Прирожденные убийцы» и вовсе была вырезана из театральной версии. Настоящий успех ждал актрису после съемок «Схватки» в 1995 году. Фильмы Эшли Джадд по-голливудски завораживают зрителей, отрывают их от серых будней и втягивают в иллюзорный мир, полный неожиданных поворотов и непредсказуемых событий.