Схватка
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Схватка

Схватка (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Heat
Боевики, Криминал163 мин18+

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Сюжет

Нил МакКоли — преступник. Один из лучших, в Лос-Анджелесе, а быть может, и во всей Америке. Но против него выступает Винсент Ханна. Детектив. Один из лучших в Лос-Анджелесе, а быть может, и во всей Америке. У Винсента и Нила очень много общего. Однако они все же стоят по разные стороны закона.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Схватка»

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