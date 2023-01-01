Схватка (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Heat
Боевики, Криминал163 мин18+
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Сюжет
Нил МакКоли — преступник. Один из лучших, в Лос-Анджелесе, а быть может, и во всей Америке. Но против него выступает Винсент Ханна. Детектив. Один из лучших в Лос-Анджелесе, а быть может, и во всей Америке. У Винсента и Нила очень много общего. Однако они все же стоят по разные стороны закона.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Манн
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Вэл
Килмер
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- ЭБАктриса
Эми
Бреннеман
- Актёр
Джон
Войт
- Актриса
Дайан
Венора
- Актриса
Эшли
Джадд
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- УСАктёр
Уэс
Стьюди
- Сценарист
Майкл
Манн
- Продюсер
Арт
Линсон
- Продюсер
Майкл
Манн
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- ГЦПродюсер
Гусмано
Цесаретти
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Паперный
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- ВГАктриса дубляжа
Валентина
Гришокина
- ЛЛАктриса дубляжа
Людмила
Логийко
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ПБМонтажёр
Паскуале
Буба
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- ДХМонтажёр
Дов
Хениг
- ТРМонтажёр
Том
Рольф
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь