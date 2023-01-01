Схватка (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Нил МакКоли — преступник. Один из лучших, в Лос-Анджелесе, а быть может, и во всей Америке. Но против него выступает Винсент Ханна. Детектив. Один из лучших в Лос-Анджелесе, а быть может, и во всей Америке. У Винсента и Нила очень много общего. Однако они все же стоят по разные стороны закона.



Схватка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.