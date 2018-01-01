Биография

Евгений Паперный – актер. Народный артист Украины. Родился в 1950 году. В детстве до самозабвения любил кино. Чтобы попасть на сеанс бесплатно, прятался за экраном и потом тайком пробирался на свободное место. Не поступив во ВГИК, устроился на работу в местный театр, штудировал специальную литературу, играл в народном коллективе. Поступить в театральный вуз удалось со второй попытки. Училище им. Щукина закончил в 1972 году, распределение получил в Киев. Первые театральные роли Паперного отличались серьезностью и требовали собранности. На сцене театра им. Леси Украинки он играл в пьесах Грибоедова, Чапека, Кокто. На рубеже веков работал в антрепризных постановках, снимался в развлекательных телепередачах. Много играл и играет в кино, особенно в украинском. В драме 1983 года «Три гильзы от английского карабина» у актера главная роль. Участвуя в съемках сериалов, Паперный создает интересные и содержательные образы. Он – владелец лодки в экранизации рассказа Александра Грина «Гелли и Нок», инспектор в детективном триллере «Блюстители порока», карточный шулер в «Возвращении Мухтара», Иосиф Сталин в многосерийной ленте об Утесове. Съемки продолжаются!