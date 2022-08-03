На гребне волны (фильм, 1991) смотреть онлайн
9.31991, Point Break
Боевик, Криминал117 мин18+
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О фильме
Таинственная банда серфингистов среди белого дня совершает ограбления банков. Полиция и ФБР поражены профессиональностью и скоростью проведения преступлений. Следствие ведет молодой и претенциозный агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и раскрывает это дело, но неожиданно для самого себя он осознает, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Кэтрин
Бигелоу
- Актёр
Патрик
Суэйзи
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Гэри
Бьюзи
- Актриса
Лори
Петти
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- ДЛАктёр
Джеймс
Легро
- ДФАктёр
Джон
Филбин
- БКАктёр
Боджесси
Кристофер
- ДРАктёр
Джулиан
Рейес
- ДБАктёр
Дэниэл
Бир
- РКСценарист
Рик
Кинг
- ВПСценарист
В.
Питер Айлифф
- Продюсер
Питер
Абрамс
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Леви
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Паперный
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ЛЛАктриса дубляжа
Людмила
Логийко
- ЛСХудожница
Линда
Сфирис
- ХЭМонтажёр
Ховард
Э. Смит
- ДПОператор
Дональд
Питермен
- МАКомпозитор
Марк
Айшем