Таинственная банда серфингистов среди белого дня совершает ограбления банков. Полиция и ФБР поражены профессиональностью и скоростью проведения преступлений. Следствие ведет молодой и претенциозный агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и раскрывает это дело, но неожиданно для самого себя он осознает, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет.

