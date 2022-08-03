На гребне волны
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На гребне волны

На гребне волны (фильм, 1991) смотреть онлайн

9.31991, Point Break
Боевик, Криминал117 мин18+

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О фильме

Таинственная банда серфингистов среди белого дня совершает ограбления банков. Полиция и ФБР поражены профессиональностью и скоростью проведения преступлений. Следствие ведет молодой и претенциозный агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и раскрывает это дело, но неожиданно для самого себя он осознает, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет.

Страна
США, Япония
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На гребне волны»