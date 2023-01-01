Биография

Американский режиссер Джеймс Кэмерон известен как визионер и мечтатель. В его фильмах всегда присутствуют захватывающий сюжет и невероятный визуальный ряд. Картины Кэмерона во многом определили лицо современной киноиндустрии. Джеймс Кэмерон родился в Канаде, но большую часть жизни прожил в США. После окончания школы будущий режиссер поступил на физический факультет Калифорнийского университета, однако вскоре решил попробовать свои силы в кино. Слава о Кэмероне как об экспериментаторе в области визуальных эффектов достигла ушей крупных студийных боссов. 28-летний новичок присоединился к работе над сиквелом успешного фильма «Пиранья». Через два года ему доверили съемки «Терминатора», сценарий к которому написал сам Кэмерон. У картины был скромный бюджет, но она добилась коммерческого успеха. За ней последовал «Терминатор 2», утвердивший режиссера в статусе одного из самых перспективных голливудских авторов. Позже список фильмов Джеймса Кэмерона пополнился такими культовыми картинами, как «На гребне волны», «Титаник», «Солярис» и «Аватар». При работе над некоторыми из них он выступал только в качестве продюсера. Джеймс Кэмерон стал пионером 3-D кино. Его поклонники с нетерпением ожидают продолжения фильма «Аватар», вышедшего в 2009 году.