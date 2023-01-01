Биография

Патрик Суэйзи — американский киноактер, танцор, автор и исполнитель песен. Трижды номинировался на получение кинопремии «Золотой глобус». Родился в Техасе 18 августа 1952 года. Мама Патрика работала хореографом и танцовщицей. Благодаря ей мальчик и унаследовал любовь к танцам, однако посещал он не только занятия по балету и фигурному катанию, а также единоборства и футбол. После переезда в Нью-Йорк окончил балетную школу. Дебют актера в кино состоялся в фильме «Скейттаун». Патрик Суэйзи также сыграл танцора в ленте «Грязные танцы», в которой его партнершей стала Дженнифер Грей. Затем последовало «Привидение», где артист снялся с Дэми Мур и Вупи Голдберг. Позже вместе с Киану Ривзом он сыграл в боевике «На гребне волны». Всего за плечами Патрика Суэйзи 38 актерских работ.