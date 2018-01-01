Биография

Джон К. МакГинли — американский актер, сценарист и продюсер. Родился в Нью-Йорке 3 августа 1959 года. С малых лет мечтал о карьере актера. Сначала работал ассистентом и дублером на съемочных площадках, но был замечен кастинг-менеджером и получил свою первую роль в «большом кино». В творческой биографии актера — съемки более чем в 100 фильмах и телесериалах, а также участие в множестве театральных постановок, включая спектакли на Бродвее. Кинокарьеру Джон К. МакГинли начал с второстепенных ролей в американских телесериалах. Первым крупным проектом для него стала картина «Взвод», где он должен был появиться лишь в небольшом эпизоде. Но один из ключевых актеров не смог продолжать работу: его роль получил Джон. Вышедший в 1986 году «Взвод» принес первую широкую известность. Следующий знаковый проект в карьере — фильм «На гребне волны». В 1995 году актер появился в рейтинговой картине «Семь». В 2001 году начались съемки сериала «Клиника», в котором Джону досталась одна из самых ярких ролей. Также зрителям запомнилось участие актера в проектах «Практика», «Фрейзер», «Бруклин 9-9», «Стэн против сил зла» и «Войны Пентагона».