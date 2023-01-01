Стэн против сил зла (сериал, 2016) смотреть онлайн

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Старый ворчливый шериф неохотно присоединяется к новому, чтобы защитить родной городок от нечисти. Убойный комедийный сериал для фанатов «Эша против зловещих мертвецов» с Джоном К. Макгинли в главной роли.



У маленького городка штата Нью-Гэмпшир богатая история. В начале 18 века местный констебль обвинил в занятиях черной магией и сжег 172 ведьмы и колдуна. С тех пор каждый шериф, который заступал на пост, умирал слишком рано и при странных обстоятельствах. Единственное исключение — Стэнли Миллер, шериф с непримиримым характером, который теперь уходит на заслуженный отдых. Его преемница Иви Баррет быстро смекает, что в городе творится какая-то чертовщина и без Миллера ей не справиться. Бывший шериф берет в руки ружье, чтобы показать новенькой, чт�о нужно делать с демонами, — конечно, убивать.



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