Стэн против сил зла (сериал, 2016) смотреть онлайн
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 1 Серия 1
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 1 Серия 3
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 1 Серия 4
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 1 Серия 5
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 1 Серия 6
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 1 Серия 7
- 18+21 мин
Стэн против сил зла
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Старый ворчливый шериф неохотно присоединяется к новому, чтобы защитить родной городок от нечисти. Убойный комедийный сериал для фанатов «Эша против зловещих мертвецов» с Джоном К. Макгинли в главной роли.
У маленького городка штата Нью-Гэмпшир богатая история. В начале 18 века местный констебль обвинил в занятиях черной магией и сжег 172 ведьмы и колдуна. С тех пор каждый шериф, который заступал на пост, умирал слишком рано и при странных обстоятельствах. Единственное исключение — Стэнли Миллер, шериф с непримиримым характером, который теперь уходит на заслуженный отдых. Его преемница Иви Баррет быстро смекает, что в городе творится какая-то чертовщина и без Миллера ей не справиться. Бывший шериф берет в руки ружье, чтобы показать новенькой, чт�о нужно делать с демонами, — конечно, убивать.
Узнайте, какие демоны вернутся с того света и какими способами двум шерифам удастся спасти город. Смотрите сериал «Стэн против сил зла» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джек
Бишоп
- ДНРежиссёр
Джастин
Ниджм
- РКРежиссёр
Роберт
Коэн
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- ДВАктриса
Джанет
Вэрни
- ДБАктриса
Дебора
Бэйкер мл.
- НМАктёр
Нат
Муни
- Актёр
Дэна
Гулд
- ЭХАктёр
Эмметт
Хантер
- ДБАктриса
Дэнис
Бутте
- СУАктриса
Сьюзэн
Уильямс
- Сценарист
Дэна
Гулд
- ДКСценарист
Джессика
Конрад
- ГБСценарист
Гай
Бусик
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- МКХудожница
Молли
Коффи
- МКХудожница
Мэллори
Коулмэн
- Художник
Ник
Морган
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- ЭММонтажёр
Энтони
Миллер
- ТАОператор
Тимоти
А. Бертон
- ЭШКомпозитор
Эбан
Шлеттер