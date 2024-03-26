Стэн против сил зла. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Стэн против сил зла
1-й сезон
7-я серия
8.22016, Stan Against Evil
Комедия, Ужасы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Стэн против сил зла (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Комедийный хоррор о двух шерифах, которые объединяются, чтобы защитить родной городок от нечистых сил.

Первый сезон знакомит зрителей с шерифом Стэнли Миллером. Он давно работает в полицейском участке небольшого городка штата Нью-Гэмпшир, но случай на похоронах жены вынуждает его подать в отставку. Кроме того, он находит у почившей супруги древние книги, из которых узнает, что много лет назад в городе казнили ведьм и колдунов. Теперь они жаждут вернуться из загробного мира и отомстить. Тем временем на пост шерифа заступает мать-одиночка Иви Баррет. Расследуя странные убийства, Иви понимает, что без старого шерифа Миллера ей и ее безмозглому помощнику не справиться. Так что полицейские объединяют усилия против легиона нечисти, чтобы спасти жителей города и самих себя!

Какие заклинания и приемы им придется использовать, чтобы избавиться от нежити? Смотрите 1 сезон сериала «Стэн против сил зла» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стэн против сил зла»