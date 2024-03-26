Стэн против сил зла (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Комедийный хоррор о двух шерифах, которые объединяются, чтобы защитить родной городок от нечистых сил.



Первый сезон знакомит зрителей с шерифом Стэнли Миллером. Он давно работает в полицейском участке небольшого городка штата Нью-Гэмпшир, но случай на похоронах жены вынуждает его подать в отставку. Кроме того, он находит у почившей супруги древние книги, из которых узнает, что много лет назад в городе казнили ведьм и колдунов. Теперь они жаждут вернуться из загробного мира и отомстить. Тем временем на пост шерифа заступает мать-одиночка Иви Баррет. Расследуя странные убийства, Иви понимает, что без старого шерифа Миллера ей и ее безмозглому помощнику не справиться. Так что полицейские объединяют усилия против легиона нечисти, чтобы спасти жителей города и самих себя!



Какие заклинания и приемы им придется использовать, чтобы избавиться от нежити?


