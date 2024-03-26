Стэн против сил зла (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Комедийный хоррор о двух шерифах, которые объединяются, чтобы защитить родной городок от нечистых сил.
Первый сезон знакомит зрителей с шерифом Стэнли Миллером. Он давно работает в полицейском участке небольшого городка штата Нью-Гэмпшир, но случай на похоронах жены вынуждает его подать в отставку. Кроме того, он находит у почившей супруги древние книги, из которых узнает, что много лет назад в городе казнили ведьм и колдунов. Теперь они жаждут вернуться из загробного мира и отомстить. Тем временем на пост шерифа заступает мать-одиночка Иви Баррет. Расследуя странные убийства, Иви понимает, что без старого шерифа Миллера ей и ее безмозглому помощнику не справиться. Так что полицейские объединяют усилия против легиона нечисти, чтобы спасти жителей города и самих себя!
Какие заклинания и приемы им придется использовать, чтобы избавиться от нежити? Смотрите 1 сезон сериала «Стэн против сил зла» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джек
Бишоп
- ДНРежиссёр
Джастин
Ниджм
- РКРежиссёр
Роберт
Коэн
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- ДВАктриса
Джанет
Вэрни
- ДБАктриса
Дебора
Бэйкер мл.
- НМАктёр
Нат
Муни
- Актёр
Дэна
Гулд
- ЭХАктёр
Эмметт
Хантер
- ДБАктриса
Дэнис
Бутте
- СУАктриса
Сьюзэн
Уильямс
- Сценарист
Дэна
Гулд
- ДКСценарист
Джессика
Конрад
- ГБСценарист
Гай
Бусик
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- МКХудожница
Молли
Коффи
- МКХудожница
Мэллори
Коулмэн
- Художник
Ник
Морган
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- ЭММонтажёр
Энтони
Миллер
- ТАОператор
Тимоти
А. Бертон
- ЭШКомпозитор
Эбан
Шлеттер