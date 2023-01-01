Джек Булл (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.71999, The Jack Bull
Драма111 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Драма с элементами вестерна. Америка конца XIX века. Конфликт между торговцем лошадьми из Вайоминга Реддингом и богатым владельцем ранчо Баллардом доводит их до суда. Не добившись заслуженной справедливости, Реддинг решает вершить правосудие на свой лад. Смотрите фильм «Джек Булл» в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДБРежиссёр
Джон
Бэдэм
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актёр
Джон
Гудман
- ЛКАктёр
Л.
К. Джонс
- МОАктриса
Миранда
Отто
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- Актёр
Джон
Сэвэдж
- РААктёр
Родни
А. Грант
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- РЛАктёр
Рекс
Линн
- ДОАктёр
Джей
О. Сэндерс
- ДКСценарист
Дик
Кьюсак
- КРПродюсер
Кевин
Рейди
- ККПродюсер
Камми
Криер
- Продюсер
Джон
Кьюсак
- ДДПродюсер
Даг
Дерт
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- ЛМХудожница
Луиз
Миддлтон
- ФММонтажёр
Фрэнк
Моррисс
- ГТОператор
Гейл
Тэттерсолл
- ЛНКомпозитор
Ленни
Нихаус