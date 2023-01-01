Джек Булл
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Джек Булл

Джек Булл (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.71999, The Jack Bull
Драма111 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Драма с элементами вестерна. Америка конца XIX века. Конфликт между торговцем лошадьми из Вайоминга Реддингом и богатым владельцем ранчо Баллардом доводит их до суда. Не добившись заслуженной справедливости, Реддинг решает вершить правосудие на свой лад. Смотрите фильм «Джек Булл» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Драма
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джек Булл»