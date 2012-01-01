Я, Алекс Кросс (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Знаменитый детектив Алекс Кросс идет по следам серийного убийцы и с удивлением обнаруживает, что почерк преступника соответствует манере действий безжалостного маньяка по прозвищу Мясник. Когда-то Кросс сорвал исполнение одного из его смертельных контрактов, за что Мясник убил беременную �жену полицейского и бесследно исчез. Неужели он вернулся? Кросс вступает в смертельную игру.



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