Я, Алекс Кросс
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Я, Алекс Кросс

Я, Алекс Кросс (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.52012, Alex Cross
Боевики, Триллеры97 мин18+

Сюжет

Знаменитый детектив Алекс Кросс идет по следам серийного убийцы и с удивлением обнаруживает, что почерк преступника соответствует манере действий безжалостного маньяка по прозвищу Мясник. Когда-то Кросс сорвал исполнение одного из его смертельных контрактов, за что Мясник убил беременную жену полицейского и бесследно исчез. Неужели он вернулся? Кросс вступает в смертельную игру.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я, Алекс Кросс»

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