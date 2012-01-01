Я, Алекс Кросс (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.52012, Alex Cross
Боевики, Триллеры97 мин18+
Сюжет
Знаменитый детектив Алекс Кросс идет по следам серийного убийцы и с удивлением обнаруживает, что почерк преступника соответствует манере действий безжалостного маньяка по прозвищу Мясник. Когда-то Кросс сорвал исполнение одного из его смертельных контрактов, за что Мясник убил беременную �жену полицейского и бесследно исчез. Неужели он вернулся? Кросс вступает в смертельную игру.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Роб
Коэн
- Актёр
Тайлер
Перри
- МФАктёр
Мэттью
Фокс
- ЭБАктёр
Эдвард
Бёрнс
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- Актёр
Жан
Рено
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- СТАктриса
Сисели
Тайсон
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- ВДАктёр
Вернер
Даен
- Актриса
Яра
Шахиди
- ДПСценарист
Джеймс
Паттерсон
- Продюсер
Билл
Блок
- СБПродюсер
Стив
Бауэн
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни