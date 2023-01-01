Жан Рено
Jean Reno
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 30 июля 1948 г. (76 лет)
Биография
Жан Рено — французский актер. Офицер ордена Почетного легиона. Родился в Касабланке 30 июля 1948 года. С подросткового будущий артист возраста мечтал о кинокарьере. В 70-х поучаствовал в актерском мастер-классе под режиссурой Андреаса Вуцинаса. Дебютные роли играл в телепостановках и на сцене театра Ecce Homo, однако получить популярность актеру не удавалось. Он создал собственную театральную компанию, которая поставила спектакль «Будь осторожен с цеппелинами» при поддержке Вуцинаса. Позже Жан Рено познакомился с известным кинорежиссером Люком Бессоном. Их совместные работы оказались успешными, прославив обоих. Первым из таких фильмов стала кинолента «Подземка». Популярность актеру принесли картины «Голубая бездна», «Никита», «Леон». Жан Рено стал звездой мирового масштаба, его звали и голливудские, и европейские кинопроизводства. Также он занимается озвучиванием мультфильмов и видеоигр.
Фильмография
Актёр
- 6.6
Последний день Земли2020, 83 мин
- 8.7
Путешествие Гектора в поисках счастья2014, 114 мин
- 8.5
Я, Алекс Кросс2012, 97 минБесплатно
- 9.0
22 пули: Бессмертный2010, 112 минБесплатно
- 8.1
Империя волков2005, 122 мин
- 8.9
Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса2004, 95 мин
- 8.8
Корсиканец2004, 89 мин
- 9.2
Невезучие2003, 83 мин
- 9.3
Пришельцы в Америке2001, 84 мин
- 9.6
Васаби2001, 89 минБесплатно
- 9.0
Багровые реки2000, 101 мин
- 9.2
Пришельцы 2: Коридоры времени1998, 112 мин
- 9.2
Ягуар1996, 95 мин
- 7.7
Придурки1995, 82 мин
- 9.5
Леон1994, 124 мин
- 9.4
Пришельцы1993, 102 мин
- 8.3
Никита1990, 112 мин
- 8.4
Операция «Тушенка»1990, 101 мин
- 8.5
Голубая бездна1988, 161 мин
- 7.3
Подземка1985, 98 мин