Биография

Жан Рено — французский актер. Офицер ордена Почетного легиона. Родился в Касабланке 30 июля 1948 года. С подросткового будущий артист возраста мечтал о кинокарьере. В 70-х поучаствовал в актерском мастер-классе под режиссурой Андреаса Вуцинаса. Дебютные роли играл в телепостановках и на сцене театра Ecce Homo, однако получить популярность актеру не удавалось. Он создал собственную театральную компанию, которая поставила спектакль «Будь осторожен с цеппелинами» при поддержке Вуцинаса. Позже Жан Рено познакомился с известным кинорежиссером Люком Бессоном. Их совместные работы оказались успешными, прославив обоих. Первым из таких фильмов стала кинолента «Подземка». Популярность актеру принесли картины «Голубая бездна», «Никита», «Леон». Жан Рено стал звездой мирового масштаба, его звали и голливудские, и европейские кинопроизводства. Также он занимается озвучиванием мультфильмов и видеоигр.