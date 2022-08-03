Ягуар (фильм, 1996) смотреть онлайн

Двое парней из Европы отправляются на поиски души индейца. Жан Рено в комедийном французском роуд-муви.



В лифте парижского отеля случайно встречаются местный прохвост Франсуа Перрен и индеец по имени Вану со своим переводчиком. Внезапно с гостем из джунглей происходит нечто странное — он заявляет, что у него украли душу. По какой-то причине Вану убежден, что на поиски должен отправиться не кто иной, как его сосед по лифту. Так что переводчик уговаривает Перрена присоединиться к ним, и компания отправляется в безумное путешествие по Амазонке в поисках утраченной души.



Смогут ли они справиться со всеми препятствиями и достичь успеха в поиске? Классические герои возвращаются на экран в новом исполнении в комедии «Ягуар» — фильм 1996 года скоро станет доступен на портале Wink.

