Ягуар (фильм, 1996) смотреть онлайн
О фильме
Двое парней из Европы отправляются на поиски души индейца. Жан Рено в комедийном французском роуд-муви.
В лифте парижского отеля случайно встречаются местный прохвост Франсуа Перрен и индеец по имени Вану со своим переводчиком. Внезапно с гостем из джунглей происходит нечто странное — он заявляет, что у него украли душу. По какой-то причине Вану убежден, что на поиски должен отправиться не кто иной, как его сосед по лифту. Так что переводчик уговаривает Перрена присоединиться к ним, и компания отправляется в безумное путешествие по Амазонке в поисках утраченной души.
Смогут ли они справиться со всеми препятствиями и достичь успеха в поиске? Классические герои возвращаются на экран в новом исполнении в комедии «Ягуар» — фильм 1996 года скоро станет доступен на портале Wink.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- ФВРежиссёр
Франсис
Вебер
- Актёр
Жан
Рено
- ПБАктёр
Патрик
Брюэль
- ХЛАктёр
Харрисон
Лоу
- ПВАктриса
Патрисия
Веласкес
- Актёр
Дэнни
Трехо
- РБАктёр
Ролан
Бланш
- ФПАктёр
Франсуа
Перро
- ФЛАктёр
Франсис
Лемэр
- АВАктриса
Александра
Вандернот
- ГБАктёр
Гил
Бирмингем
- ФВСценарист
Франсис
Вебер
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- ЖБХудожник
Жаклин
Бочар
- ЛТОператор
Лучано
Товоли
- ВККомпозитор
Владимир
Косма