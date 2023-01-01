Биография

Дэнни Трехо – актер американского кино. Свою известность приобрел благодаря ролям отрицательных персонажей. Несмотря на то, что актер родился в 1944 году в Америке, городе Лос-Анджелесе, корни его берут свое начало еще в Мексике. В юности и детстве актер Дэнни Трехо был сорвиголова, на его счету немало уличных преступлений. В молодом возрасте парень попал в тюрьму за наркотики, где провел 11 лет. В тюрьме он смог стать чемпионом по боксу и лишился пагубной привычки – употребления наркотических веществ. Личная жизнь актера так и не сложилась, потому он всецело отдал себя работе. Как выяснилось уже после начала его карьеры, его троюродным братом является режиссер Роберт Родригес. После знакомства братья начали сотрудничать, и режиссер приглашал своего новоиспеченного братца принимать участие в съемках фильмов. Как актер Дэнни Трехо начал путь еще в 1985 году, он тогда только вышел на свободу. Первая картина называлась «Поезд-беглец», конечно, роль боксера досталась Дэнни Трехо. Самыми популярными фильмами принято называть «Дети шпионов», «Хищники» «Мачете». Также большую популярность принесли съемки в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Несмотря на свой достаточно зрелый возраст, Дэнни снялся в фильме «Джей в Голливуде», который вышел в 2019 году.