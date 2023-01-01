Дэнни Трехо
Danny Trejo
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 16 мая 1944 г. (80 лет)
Биография
Дэнни Трехо – актер американского кино. Свою известность приобрел благодаря ролям отрицательных персонажей. Несмотря на то, что актер родился в 1944 году в Америке, городе Лос-Анджелесе, корни его берут свое начало еще в Мексике. В юности и детстве актер Дэнни Трехо был сорвиголова, на его счету немало уличных преступлений. В молодом возрасте парень попал в тюрьму за наркотики, где провел 11 лет. В тюрьме он смог стать чемпионом по боксу и лишился пагубной привычки – употребления наркотических веществ. Личная жизнь актера так и не сложилась, потому он всецело отдал себя работе. Как выяснилось уже после начала его карьеры, его троюродным братом является режиссер Роберт Родригес. После знакомства братья начали сотрудничать, и режиссер приглашал своего новоиспеченного братца принимать участие в съемках фильмов. Как актер Дэнни Трехо начал путь еще в 1985 году, он тогда только вышел на свободу. Первая картина называлась «Поезд-беглец», конечно, роль боксера досталась Дэнни Трехо. Самыми популярными фильмами принято называть «Дети шпионов», «Хищники» «Мачете». Также большую популярность принесли съемки в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Несмотря на свой достаточно зрелый возраст, Дэнни снялся в фильме «Джей в Голливуде», который вышел в 2019 году.
Фильмография
- 9.2
Пушистый вояж2024, 83 минБесплатно
- 7.3
Добыча: Легенда о Карноктусе2022, 89 мин
- 6.9
Проклятие Плачущей. Возвращение2022, 94 минБесплатно
- 7.1
Американский убийца2021, 96 минБесплатно
- 7.2
Последнее убийство2020, 77 минБесплатно
- 7.0
Пистолера2020, 86 минБесплатно
- 6.0
Последний чародей2020, 76 минБесплатно
- 7.0
Джей в Голливуде2019, 95 мин
- 7.5
Зовите меня Маргарита-мэн2019, 91 минБесплатно
- 7.1
Американские кошмары2018, 85 минБесплатно
- 7.6
Игра на время2017, 91 мин
- 7.6
Ночная бригада2015, 88 минБесплатно
- 7.2
Правосудие бессильно2014, 86 минБесплатно
- 8.5
Мачете убивает2013, 103 мин
- 8.9
Кровавая месть2013, 103 минБесплатно
- 7.8
Виолет и Дейзи2012, 84 минБесплатно
- 6.6
Пулбой: Спасайся кто может2011, 85 мин
- 8.5
Мачете2010, 100 мин
- 7.4
Смертельное оскорбление2010, 86 минБесплатно
- 7.9
Линия2009, 90 минБесплатно