Американские кошмары
Wink
Фильмы
Американские кошмары
7.12018, Mr. Malevolent
Ужасы, Комедии85 мин18+

Американские кошмары (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мистер Зло взламывает компьютеры двух молодых хакеров и заставляет их смотреть страшные истории.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американские кошмары»

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