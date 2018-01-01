Американские кошмары (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мистер Зло взламывает компьютеры двух молодых хакеров и заставляет их смотреть страшные истории.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- РКРежиссёр
Расти
Кандифф
- ДСРежиссёр
Дэрин
Скотт
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ННАктриса
Нишелль
Николс
- ДКАктёр
Джаред
Касниц
- МФАктёр
Майкл
Феликс
- Актриса
Тамала
Джонс
- ДОАктёр
Джейсон
Олив
- ДУАктёр
Джованни
Уотсон
- ВДАктриса
Венди
Дэвис
- Актёр
Джей
Мор
- РКСценарист
Расти
Кандифф
- ДССценарист
Дэрин
Скотт
- РКПродюсер
Расти
Кандифф
- ММПродюсер
Майкл
Мендельсон
- ДСПродюсер
Дэрин
Скотт
- ДСПродюсер
Джим
Стил
- РМХудожница
Рита
МакГи
- ЭДМонтажёр
Элайджа
Дилан Коста
- АГМонтажёр
Айван
Готье
- ТЛОператор
Томас
Л. Колэуэй