7.32022, Добыча: Легенда о Карноктусе
Фантастика, Боевик89 мин18+
Добыча: Легенда о Карноктусе (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Солдаты США и группа наемников в Афганистане попадают в пещеру со смертоносным существом.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.6 IMDb
- СХРежиссёр
Сир
Хенсман
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Актёр
Ник
Чинланд
- ЭПАктёр
Эдриан
Пол
- Актёр
Кевин
Гревье
- ФФАктёр
Фахим
Фазли
- КБАктёр
Кливлэнд
Берто
- КЭАктёр
Клео
Энтони
- РРАктриса
Река
Рене
- АЛАктриса
Ариа
Лондон
- АСАктёр
Ануп
Саймон
- БХАктёр
Бен
Хопкинс
- ХФАктёр
Хуан
Фельдман
- ЕФАктёр
Ессам
Феррис
- ДААктёр
Джастин
Арнольд
- ГССценарист
Густаво
Сайнц де ла Пенья
- ЛМПродюсер
Лэнс
Миччио
- ГСПродюсер
Густаво
Сайнц де ла Пенья
- РЧПродюсер
Ребекка
Чу
- РДПродюсер
Ричард
Д’Алессио
- ФДПродюсер
Фито
Де Ла Парра
- ВДПродюсер
Виктор
Диз
- ХФПродюсер
Хуан
Фельдман
- ЛМХудожник
Лэнс
Миччио
- СХХудожник
Сир
Хенсман
- ГСХудожник
Густаво
Сайнц де ла Пенья
- СХМонтажёр
Сир
Хенсман
- ДВКомпозитор
Давид
Велес