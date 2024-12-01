Добыча: Легенда о Карноктусе (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Добыча: Легенда о Карноктусе
7.32022, Добыча: Легенда о Карноктусе
Фантастика, Боевик89 мин18+

Солдаты США и группа наемников в Афганистане попадают в пещеру со смертоносным существом.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

4.5 КиноПоиск
3.6 IMDb

