Биография

Кевин Гревье – актер кино и дубляжа, сценарист, продюсер, основатель компании по созданию комиксов, родился 9 сентября 1962 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинолент и сериалов. Известность актеру принесли роли в биографической драме «Дон Кинг: только в Америке», фантастическом фильме «Планета обезьян» и др. Наиболее успешными сценарными и продюсерскими работами стали фильмы «Другой мир» «Я, Франкенштейн». Кевин Гревье стал выпускником университета Гарварда в Вашингтоне, получив степень магистра в научном направлении генетической инженерии. В начале 1990-х поселился в Голливуде. Первым фильмом Кевина Гревье стала фантастическая драма «Нация пришельцев». В том же году актер снялся в успешной комедии «Маска» с Джимом Керри и Кэмерон Диаз в главных ролях. Участвовал в съемках рейтинговых сериалов «Зачарованные» и «Доктора Лос-Анджелеса». Одна из ролей Кевину Гревье досталась в биографической драме «Дон Кинг: только в Америке» о прославленном боксере. В 2001 году на экраны вышел фантастический фильм «Планета обезьян» с участием актера. В 2003 году Кевин Гревье написал сценарий и спродюсировал триллер «Другой мир». Актер также снимался в музыкальных клипах и рекламе, занимался озвучиванием мультфильмов. Был удостоен премии Behind the Voice Actors Awards (2014) за мультфильм «Юная Лига Справедливости».