Охота на короля (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный боевик о противостоянии крутых наемников с Фрэнком Грилло и Аленом Мусси в главных ролях. Раздавленный смертью жены киллер Маркус Гаран решает завязать с кровавым ремеслом и посвятить себя воспита�нию дочери. Вдруг выясняется, что девочке нужна дорогостоящая операция. Маркус понимает, что сможет ее оплатить, лишь вернувшись к опасной работе. Вместе с группой таких же наемников Гарану предстоит вести охоту на Йорга Дракоса по кличке Король, который считается лучшим киллером в мире. Справится ли Маркус с самым опасным заданием в своей карьере или окажется в смертельной ловушке? Ответ подскажет «Охота на короля» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



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