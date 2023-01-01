Охота на короля
Wink
Фильмы
Охота на короля
7.82023, King of Killers
Боевики, Триллеры87 мин18+
Бывший киллер вынужден вернуться к опасной работе, чтобы оплатить операцию дочери. Криминальный боевик с Фрэнком Грилло
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Охота на короля (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный боевик о противостоянии крутых наемников с Фрэнком Грилло и Аленом Мусси в главных ролях. Раздавленный смертью жены киллер Маркус Гаран решает завязать с кровавым ремеслом и посвятить себя воспитанию дочери. Вдруг выясняется, что девочке нужна дорогостоящая операция. Маркус понимает, что сможет ее оплатить, лишь вернувшись к опасной работе. Вместе с группой таких же наемников Гарану предстоит вести охоту на Йорга Дракоса по кличке Король, который считается лучшим киллером в мире. Справится ли Маркус с самым опасным заданием в своей карьере или окажется в смертельной ловушке? Ответ подскажет «Охота на короля» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охота на короля»

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