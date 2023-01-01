Охота на короля (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Криминальный боевик о противостоянии крутых наемников с Фрэнком Грилло и Аленом Мусси в главных ролях. Раздавленный смертью жены киллер Маркус Гаран решает завязать с кровавым ремеслом и посвятить себя воспита�нию дочери. Вдруг выясняется, что девочке нужна дорогостоящая операция. Маркус понимает, что сможет ее оплатить, лишь вернувшись к опасной работе. Вместе с группой таких же наемников Гарану предстоит вести охоту на Йорга Дракоса по кличке Король, который считается лучшим киллером в мире. Справится ли Маркус с самым опасным заданием в своей карьере или окажется в смертельной ловушке? Ответ подскажет «Охота на короля» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Охота на короля смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Кевин
Гревье
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Стивен
Дорфф
- МААктриса
Мари
Авгеропулос
- ШКАктёр
Шэннон
Кук-Чун
- Актёр
Кевин
Гревье
- РТАктёр
Райан
Тарран
- ЖСАктёр
Жорж
Сен-Пьер
- ДКАктёр
Джанни
Капальди
- ЭГАктриса
Эми
Гроунинг
- Сценарист
Кевин
Гревье
- АГПродюсер
Анхель
Грасиа
- КРПродюсер
Кристофер
Раш Хэррингтон
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- НБАктриса дубляжа
Наталья
Бурмистрова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- ГБХудожник
Грег
Благоев
- ДГМонтажёр
Джон
Гурдебеке