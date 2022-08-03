Виолет и Дейзи (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
7.82012, Violet & Daisy
Драма, Криминал84 мин18+
О фильме
Две подружки — Виолет и Дейзи — плевать хотели на всякие там законы и правила. Если они чего-нибудь хотят, то обязательно это получат, даже если ради этого придется кого-нибудь убить. Кстати, именно такой способ заработать кажется девчонкам довольно простым — но до поры до времени…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДФРежиссёр
Джеффри
Флетчер
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- Актриса
Алексис
Бледел
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- МЖАктриса
Марианн
Жан-Батист
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ЛГАктриса
Линда
Граватт
- Актриса
Татьяна
Маслани
- КХАктриса
Коуди
Хорн
- ДВАктёр
Джон
Вентимилья
- С«Актёр
Стю
«Ладж» Райли
- ДФСценарист
Джеффри
Флетчер
- ДФПродюсер
Джеффри
Флетчер
- ДППродюсер
Джон
Пенотти
- БТПродюсер
Бонни
Тиммерман
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДГХудожница
Дженни
Геринг
- РГХудожница
Реджина
Грейвз
- ДКМонтажёр
Джо
Клотц
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ПККомпозитор
Пол
Кантелон