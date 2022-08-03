Виолет и Дейзи
Wink
Фильмы
Виолет и Дейзи

Виолет и Дейзи (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

7.82012, Violet & Daisy
Драма, Криминал84 мин18+

О фильме

Две подружки — Виолет и Дейзи — плевать хотели на всякие там законы и правила. Если они чего-нибудь хотят, то обязательно это получат, даже если ради этого придется кого-нибудь убить. Кстати, именно такой способ заработать кажется девчонкам довольно простым — но до поры до времени…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виолет и Дейзи»