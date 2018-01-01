Биография

Алексис Бледел — американская актриса кино и телевидения. Обладательница премии «Эмми». Родилась в Хьюстоне 16 сентября 1981 года. В 8 лет начала заниматься в местном любительском театре. Выходила на сцену в постановках «Наш город», «Аладдин» и «Волшебник страны Оз». Ее заметил менеджер модельного агентства и предложил ей работу. Девочка согласилась и уже в старших классах покоряла подиумы Токио, Милана, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Окончив школу, поступила в колледж модельного и актерского мастерства. Продолжила образование на факультете кино в школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета. В свободное от съемок время занимается фотографией, читает и пишет книги. Алексис Бледел дебютировала на кране в 2000 году в комедийном сериале «Девочки Гилмор». Роль принесла актрисе популярность и место в десятке самых сексуальных молодых звезд по версии журнала Teen People. В этот же период она сыграла в фантастической мелодраме «Бессмертные», появилась в комедии «Невеста и предрассудки», в криминальном триллере «Город грехов». В фильме «Джинсы-талисман» партнерами актрисы по съемочной площадке стали Блейк Лайвли, Америка Феррера и Эмбер Тэмблин. Картина имела такой успех у зрителей, что в 2008 году вышло ее продолжение. Позже Алексис порадовала поклонников ролью в мелодраме «Хороший парень», второстепенными ролями в фильмах «Заговорщица» и «Роман с Кейт Логан», в криминальной ленте «Виолет и Дейзи», в романтической мелодраме «Помни воскресенье». Появилась в пятом сезоне телесериала «Безумцы», в комедийном сериале «Мы и они». Новый виток популярности актрисе принесла роль в фантастической драме «Рассказ служанки». За эту роль актрису наградили премией «Эмми». В 2019 году творческая биография Бледел пополнилась криминальным триллером «Крипто». Вместе с ней в фильме сыграли Курт Рассел, Бо Напп и Люк Хемсворт.