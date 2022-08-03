Заговорщица (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.72010, The Conspirator
Драма, Криминал117 мин18+
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О фильме
Мэри Сарретт — одинокая женщина, обвиненная в организации заговора с целью убийства президента Линкольна. И поскольку вся нация повернулась против нее, Мэри вынуждена положиться на неохотно защищающего ее адвоката, чтобы докопаться до правды и доказать свою невиновность.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Криминал, Драма
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Редфорд
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актриса
Робин
Райт
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- Актёр
Колм
Мини
- Актриса
Алексис
Бледел
- ГБСценарист
Грегори
Бернштейн
- Продюсер
Билл
Холдермэн
- Продюсер
Роберт
Редфорд
- Продюсер
Грег
Шапиро
- МГХудожник
Марк
Гарнер
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- МАКомпозитор
Марк
Айшем