Заговорщица
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Заговорщица

Заговорщица (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.72010, The Conspirator
Драма, Криминал117 мин18+

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О фильме

Мэри Сарретт — одинокая женщина, обвиненная в организации заговора с целью убийства президента Линкольна. И поскольку вся нация повернулась против нее, Мэри вынуждена положиться на неохотно защищающего ее адвоката, чтобы докопаться до правды и доказать свою невиновность.

Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заговорщица»