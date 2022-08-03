Заговорщица (фильм, 2010) смотреть онлайн

Мэри Сарретт — одинокая женщина, обвиненная в организации заговора с целью убийства президента Линкольна. И поскольку вся нация повернулась против нее, Мэри вынуждена положиться на неохотно защищающего ее адвоката, чтобы докопаться до правды и доказать свою невиновность.

