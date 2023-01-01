Эван Рэйчел Вуд

Биография

Эван Рейчел Вуд – актриса, которая родилась 7 сентября 1987 года в Роли, столице штата Северная Каролина. Вуд трижды номинировалась на «Золотой Глобус» и дважды – на «Эмми». Ее можно увидеть не только в кино и сериалах, но и в клипах Green Day, Мэрилина Мэнсона, Брэндона Флауэрса, Бека и Bright Eyes. Личную жизнь актрисы сложно назвать удачной. Она два раза становилась жертвой изнасилования, что привело к проблемам с психикой. В 22-летнем возрасте Вуд пыталась покончить с собой. С 2012 по 2014 год актриса была замужем за коллегой по цеху Джейми Беллом. В браке она родила сына. Вуд росла в творческой семье и с детства была знакома с театральными подмостками. В 1994 году она дебютировала в кино, снявшись в телевизионном фильме «Горькая кровь». Спустя пару лет актриса вместе с матерью и братом перебралась в Лос-Анджелес. Там ее карьера стала успешно развиваться. Прорывная роль Эван Рейчел Вуд – Трейси в низкобюджетной ленте «Тринадцать». За эту работу она удостоилась первой номинации на «Золотой Глобус». Долгое время актриса больше снималась в независимом кино. В конце 2000-х стали чаще выходить фильмы с Эван Рейчел Вуд, рассчитанные на массового зрителя. В их числе – «Рестлер» и «Мартовские иды». Кроме того, она успела сыграть в нескольких успешных сериалах. Среди них – «Настоящая кровь» и «Мир дикого запада».