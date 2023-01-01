Милдред Пирс
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Милдред Пирс

Милдред Пирс (сериал, 2011) смотреть онлайн

9.12011, Mildred Pierce 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Жизнь преподносит Милдред Пирс печальные сюрпризы и заставляет искать выход из сложных обстоятельств. Оставшись одна с двумя детьми, героиня вынуждена строить свою жизнь с нуля в трудные годы Великой Депрессии. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милдред Пирс»

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