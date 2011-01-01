WinkСериалыМилдред Пирс1-й сезон4-я серия
Милдред Пирс (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.02011, Mildred Pierce
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Жизнь преподносит Милдред Пирс печальные сюрпризы и заставляет искать выход из сложных обстоятельств. Оставшись одна с двумя детьми, героиня вынуждена строить свою жизнь с нуля в трудные годы Великой Депрессии.
Сериал Милдред Пирс 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ТХРежиссёр
Тодд
Хейнс
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Брайан
Ф. О’Бирн
- Актриса
Мелисса
Лео
- ДЛАктёр
Джеймс
Легро
- Актриса
Мэр
Уиннингхэм
- МААктриса
Марин
Айрлэнд
- МГАктёр
Мерфи
Гайер
- ДКАктриса
Дайан
Каган
- ДМСценарист
Джеймс
М. Кейн
- ТХСценарист
Тодд
Хейнс
- ТХПродюсер
Тодд
Хейнс
- ПКПродюсер
Памела
Коффлер
- ИСПродюсер
Илен
С. Лэндресс
- МФХудожник
Марк
Фридберг
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- АГМонтажёр
Аффонсо
Гонсалвес
- ЭЛОператор
Эдвард
Лахман
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл