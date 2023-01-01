Биография

Кейт Уинслет — британская театральная и киноактриса, занимается озвучиванием. В 2009 году получила «Оскар» за роль в фильме «Чтец». Обладательница трех «Золотых глобусов» и двух премий «Эмми». В 2012 году удостоена Ордена Британской империи за вклад в развитие кинематографа. Родилась в Беркшире 5 октября 1975 года. Родители будущей артистки работали актерами, поэтому Кейт выбрала такое же направление. На телевидении дебютировала в 1991 году, а в кино начала сниматься с 1994 года. Первый фильм «Небесные создания» получил популярность и высокие оценки кинокритиков. Кейт Уинслет обрела популярность благодаря съемкам в культовой картине «Титаник», где она сыграла главную роль. Далее карьера Кейт развивалась стремительно. Она сыграла в кинолентах «Священный дым», «Энигма», «Дорога перемен» и других. Кроме съемок в кино, актриса также записывает саундтреки. В 2014 году на «Аллее славы» появилась ее именная звезда. Ведет активную общественную деятельность. В 2010 году выступала против общепитов, которые в меню предлагают блюда из фуа-гра. Актриса снялась в 50 фильмах, сыграла одну роль в театре.